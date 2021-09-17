В России самые большие в мире запасы газа – проблем с сырьем не будет в течение ста лет, уверен глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом он заявил, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса, передает РИА Новости 17 сентября

«Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома", являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — сказал Миллер.

Он добавил, что некоторые месторождения, которые «Газпром» сейчас обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.

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По словам специалистов, для успешного прохождения отопительного сезона в РФ «Газпрому» якобы нужно закачать в хранилища порядка 80% того объема топлива, которое получает Западная Европа.

Аналитики подсчитали, что «Газпрому» осталось примерно два месяца на заполнение своих хранилищ, поэтому российская компания может сократить поставки газа в Евросоюз, что поднимет цены на газ в Европе.

Выводы опрошенных агентством специалистов выглядят сомнительными: по словам эксперта нефтегазового сектора Михаила Крутихина, никто точно не знает, насколько заполнены хранилища в России и емкости за рубежом.