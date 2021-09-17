«Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома", являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — сказал Миллер.
Он добавил, что некоторые месторождения, которые «Газпром» сейчас обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.
Ранее агентство Bloomberg опросило экспертов нефтегазовой промышленности, которые утверждают, что «Газпром» планирует наращивать запасы газа в своих российских хранилищах.
По словам специалистов, для успешного прохождения отопительного сезона в РФ «Газпрому» якобы нужно закачать в хранилища порядка 80% того объема топлива, которое получает Западная Европа.
Аналитики подсчитали, что «Газпрому» осталось примерно два месяца на заполнение своих хранилищ, поэтому российская компания может сократить поставки газа в Евросоюз, что поднимет цены на газ в Европе.
Выводы опрошенных агентством специалистов выглядят сомнительными: по словам эксперта нефтегазового сектора Михаила Крутихина, никто точно не знает, насколько заполнены хранилища в России и емкости за рубежом.