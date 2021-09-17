Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе «ничтожным».
Пресс-секретарь Песков выразил согласие со словами канцлера, и добавил, что Европе следовало бы принять меры, чтобы Украина выполняла обязательства по минским договоренностям для изменения ситуации.
«Абсолютно [согласен]. Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер», – прокомментировал Песков слова канцлера ФРГ.
В то же время, на Украине последовательно и открыто демонстрируется торпедирование Минских соглашений. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений. Украинский министр по реинтеграции Алексей Резников называл переговоры по «Минску» «мертвой историей».
Вопросы урегулирования в Донбассе обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.