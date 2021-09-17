Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа могла бы оказать влияние на Киев, чтобы побудить Украину выполнять Минские договоренности, передает РИА Новости 17 сентября

«Минск-1»: семь лет — один ответ. Почему они не работают? © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк Ангела Меркель заявила, что считает прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе «ничтожным».

Пресс-секретарь Песков выразил согласие со словами канцлера, и добавил, что Европе следовало бы принять меры, чтобы Украина выполняла обязательства по минским договоренностям для изменения ситуации.

«Абсолютно [согласен]. Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер», – прокомментировал Песков слова канцлера ФРГ.

В то же время, на Украине последовательно и открыто демонстрируется торпедирование Минских соглашений. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений. Украинский министр по реинтеграции Алексей Резников называл переговоры по «Минску» «мертвой историей».

Вопросы урегулирования в Донбассе обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.