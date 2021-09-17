Период, когда руководства стран бывшего СССР могут сидеть на двух стульях, заканчивается. Им придется делать выбор, причем этот выбор будет ставить перед ними не Россия, а Запад. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Янукович был прозападным политиком и во мнгом он устраивал Запад. Но Западу нужны полностью лояльные и управляемые политики. Поэтому даже вполне антироссийского политика в своих словах и поступках рано или поздно попытаются устранить от власти и привести полностью лояльного, управляемого и выращенного в собственной пробирке», — пояснил Безпалько.

Поэтому перед всеми этими элитами этот вопрос встанет. Но поставит его не Россия, а Запад, заключил собеседник издания.

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