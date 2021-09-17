Именно Запад не устраивает политика сидения на двух стульев, это было хорошо видно на примере Украины, на примере Белоруссии, и, возможно, скоро мы это увидим на примере Казахстана, считает эксперт.
«Янукович был прозападным политиком и во мнгом он устраивал Запад. Но Западу нужны полностью лояльные и управляемые политики. Поэтому даже вполне антироссийского политика в своих словах и поступках рано или поздно попытаются устранить от власти и привести полностью лояльного, управляемого и выращенного в собственной пробирке», — пояснил Безпалько.
Поэтому перед всеми этими элитами этот вопрос встанет. Но поставит его не Россия, а Запад, заключил собеседник издания.
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