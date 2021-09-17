США влияют на принимаемые Киевом решения, однако до сих пор не оказали влияние по поводу Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства… С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», — сказал Песков.

Безпалько объяснил, что на самом деле начнется, если Украина выйдет из Минских соглашений © РИА Новости, Нина Зотина

США во время визита президента Украины Владимира Зеленского заявили о поддержке продолжения переговоров в нормандском формате и урегулирования конфликта на востоке Украины на принципах международного права. При этом США возлагают ответственность за продолжение конфликта в Донбассе на Россию.