«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства… С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», — сказал Песков.
Представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.
США во время визита президента Украины Владимира Зеленского заявили о поддержке продолжения переговоров в нормандском формате и урегулирования конфликта на востоке Украины на принципах международного права. При этом США возлагают ответственность за продолжение конфликта в Донбассе на Россию.