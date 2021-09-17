Бесплатный концерт группы «Океан Эльзы», приуроченный к 360-летию Львовского национального университета имени Ивана Франко пройдет во Львове 18 сентября.
«Ввиду роста заболеваемости и учитывая распоряжение городского головы "О проведении концерта группы "Океан Эльзы"), мы все вместе должны придерживаться карантинных требований. Проход на концерт будет разрешен как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации (а также тем, у кого отрицательный тест на COVID19)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ввести первую дозу вакцины и попасть на концерт можно прямо у места проведения мероприятия в специально оборудованных местах. От детей и подростков до 18 лет ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется.
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 6 624 новых случаев заболевания COVID-19 — 1568 человек госпитализированы, 99 скончались.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 338 164 человека, умерли — 54 750.