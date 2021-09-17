На концерт группы «Океан Эльзы» пустят только вакцинированных зрителей, а также тех, кто получил первую дозу вакцины или получил отрицательный ПЦР-тест. Об этом группа сообщила на своей странице в Facebook в пятницу, 17 сентября

Бесплатный концерт группы «Океан Эльзы», приуроченный к 360-летию Львовского национального университета имени Ивана Франко пройдет во Львове 18 сентября.

«Ввиду роста заболеваемости и учитывая распоряжение городского головы "О проведении концерта группы "Океан Эльзы"), мы все вместе должны придерживаться карантинных требований. Проход на концерт будет разрешен как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию прямо на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации (а также тем, у кого отрицательный тест на COVID19)», — говорится в сообщении.

А как же дети Донбасса? «Океан Эльзы» и Alyona Alyona посвятили песню подростку-евромайдановцу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 6 624 новых случаев заболевания COVID-19 — 1568 человек госпитализированы, 99 скончались.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 338 164 человека, умерли — 54 750.