Прогресс в реализации договоренностей по урегулированию конфликта на Украине является ничтожным. Об этом 16 сентября заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает RT

«Это лажа»: политолог обвинил Зеленского в оскорблении Макрона и Меркель © REUTERS, Jonathan Ernst

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.