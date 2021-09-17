Сотня беременных женщин требуют 100 тысяч гривен (почти 300 тысяч рублей) от мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который в начале сентября пообещал заплатить их первой горожанке, забеременевшей после вакцинации от коронавируса. Об этом сам мэр рассказал в эфире радио «Западный полюс»

В Карпатах на горнолыжном курорте застряли три беременные женщины © пресс-служба ГосЧС Украины

«Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», — рассказал мэр.

Минувшим летом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заверила, что женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться прохождения вакцинации от коронавируса. При этом она предупредила о тяжелом течении беременности у женщин, заболевших COVID-19. Представитель ВОЗ отметила, что даже грипп и другие заболевания имеют очень большое влияние на беременность.