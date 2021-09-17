Своим обещанием он хотел развеять миф о том, что вакцинированные от COVID-19 женщины якобы не могут забеременеть.
«Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели», — рассказал мэр.
Минувшим летом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заверила, что женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться прохождения вакцинации от коронавируса. При этом она предупредила о тяжелом течении беременности у женщин, заболевших COVID-19. Представитель ВОЗ отметила, что даже грипп и другие заболевания имеют очень большое влияние на беременность.