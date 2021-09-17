Киеву нужно организовать электронное голосование для жителей республик Донбасса, чтобы «не отталкивать» их, считает лидер «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо. Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы «Право на власть»

По словам Сивохо, жители Донбасса говорят ему, что разочарованы в Украине. Он считает, что им необходимо иметь возможность принять участие в украинских выборах.

«Чтобы они не забывали, что они часть Украины. Потому что все наши последние заявления только отталкивают их», — сказал Сивохо.

Президентские выборы на Украине. Рискнет ли Зеленский осенью досрочно стать президентом? Владимир Зеленский заявлял, что у украинцев в ближайшие годы появится возможность проголосовать онлайн. Программа для онлайн-голосования, по его мнению, должна быть разработана украинцами совместно со специалистами из ведущих мировых IT-компаний.

При этом Киев отказался проводить обычные выборы даже на подконтрольных территориях Донбасса — якобы из соображений безопасности.

В республиках Донбасса в настоящее время проходят выборы в Госдуму РФ для жителей, получивших российское гражданство. Ранее ЦИК издал постановление, согласно которому жители ЛДНР могут проголосовать на выборах дистанционно.