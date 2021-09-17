По словам Сивохо, жители Донбасса говорят ему, что разочарованы в Украине. Он считает, что им необходимо иметь возможность принять участие в украинских выборах.

«Чтобы они не забывали, что они часть Украины. Потому что все наши последние заявления только отталкивают их», — сказал Сивохо.

Президентские выборы на Украине. Рискнет ли Зеленский осенью досрочно стать президентом?
Президентские выборы на Украине. Рискнет ли Зеленский осенью досрочно стать президентом?
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у украинцев в ближайшие годы появится возможность проголосовать онлайн. Программа для онлайн-голосования, по его мнению, должна быть разработана украинцами совместно со специалистами из ведущих мировых IT-компаний.

При этом Киев отказался проводить обычные выборы даже на подконтрольных территориях Донбасса — якобы из соображений безопасности. 

В республиках Донбасса в настоящее время проходят выборы в Госдуму РФ для жителей, получивших российское гражданство. Ранее ЦИК издал постановление, согласно которому жители ЛДНР могут проголосовать на выборах дистанционно.

 