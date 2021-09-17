На совместных фото и видео Киркоров и Лорак обнимаются, держатся за руки и в целом демонстрируют близкие отношения.
Подобную дружбу с «агрессорами» украинские радикалы обычно активно осуждают, нередко даже угрожая артистам, связавшимся с россиянами физической расправой, но в случае с Лорак бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко пока молчит. Между тем, совместные вечеринки продолжаются, а новые награды прибавляются.
«"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания», — написала Лорак о мероприятии.
«Вечер с моей фэшн-дивой Ани Лорак на вечере Fashion people awards 2021. В копилке две награды. У меня еще много нарядов, чтобы удивлять вас!» — такая версия у Киркорова.
Кстати, одну из наград поп-король получил за дуэт с еще одной украинской певицей — Maruv.
В июне фамилию Киркорова внесли в черный список Украины, однако через несколько дней убрали оттуда, заявив, что нужно разобраться в вопросе обстоятельнее. В августе запрет на въезд восстановили сроком на три года, а поп-короля признали угрожающим национальной безопасности государства.
*Деятельность организации запрещена в РФ