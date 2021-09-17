Украинская певица Ани Лорак, работающая в России с 2014 года, появилась на вечеринке Fashion people awards 2021 в Москве в компании персоны нон грата в своей стране Филиппа Киркорова. Публикации об этом появились в Instagram артистов 16 сентября

На совместных фото и видео Киркоров и Лорак обнимаются, держатся за руки и в целом демонстрируют близкие отношения.

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«"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания», — написала Лорак о мероприятии.

«Вечер с моей фэшн-дивой Ани Лорак на вечере Fashion people awards 2021. В копилке две награды. У меня еще много нарядов, чтобы удивлять вас!» — такая версия у Киркорова.

Кстати, одну из наград поп-король получил за дуэт с еще одной украинской певицей — Maruv.

В июне фамилию Киркорова внесли в черный список Украины, однако через несколько дней убрали оттуда, заявив, что нужно разобраться в вопросе обстоятельнее. В августе запрет на въезд восстановили сроком на три года, а поп-короля признали угрожающим национальной безопасности государства.

*Деятельность организации запрещена в РФ