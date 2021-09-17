Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель станет колумнисткой программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», которая выходит на телеканале олигарха Рината Ахметова «Украина 24»

«Ему легче»: Мендель неоднозначно отозвалась о работе нынешнего пресс-секретаря Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

«Помимо того, что Мендель известна работой в Офисе президента, она сотрудничала с иностранными изданиями и имеет профессиональный журналистский опыт», — отметил ведущий программы Евгений Киселев.

Юлия Мендель ушла в отставку с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского в мае 2021 года. Официальной причиной увольнения было названо ухудшение состояния здоровья и достижение поставленных целей. Однако СМИ писали о «конфликте» с главой Офиса президента Андреем Ермаком. К слову, во время работы на Банковой она запомнилась скандалами с журналистами. Работники СМИ даже требовали ее увольнения из-за некорректного поведения. По некоторым данным, Мендель оставалась в ОП — ей предложили должность в пресс-службе президента, однако теперь она должна была сосредоточить усилия на работе с иностранной прессой. В июле появились сообщения, что Мендель будет работать на канале «Украина 24» в качестве постоянного колумниста телепроекта «Большая деолигархизация».