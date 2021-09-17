Иеродиакон Януарий, в миру Иван Гончар, сын украинской певицы Нины Матвиенко, перешел из Украинской православной церкви Московского патриархата в в Нежинскую церковь Иоанна Богослова, подчиненную раскольнической так называемой Православной церкви Украины. Об этом 17 сентября написал gorod.cn.ua

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«Они пророссийские. Настоятель дал благословение идти голосовать за аннексию, это было обязательно. Я не ходил, и все это знали. Не только не скрывал свои взгляды, но и ссорился из-за этого», — рассказал Гончар.

В итоге иеродиакон сменил храм, перейдя служить в Нежинскую церковь Иоанна Богослова, что в Черниговской области. Об этом, заявил священнослужитель, он мечтал много лет.

«Когда из Крут, через Нежин, ездил к родителям в Киев, проходил мимо храма Иоанна Богослова. Там был архив, а я мечтал: вот бы служить в этом храме. И после получения томоса сразу вышло постановление горсовета о передаче нескольких церквей общинам ПЦУ. Передали и это здание Православной церкви Украины. И я пришел сюда», — вспомнил Януарий.

В Нежине, рассказал иеродиакон, он снимает квартиру с иеромонахом Софронием, однако платят за нее Нина Матвиенко с мужем. А еще, уточнил сын певицы, в ПЦУ нет зарплат, поэтому большинство монахов самостоятельно зарабатывают на жизнь: «шьют, таксуют».

«ПЦУ — пока бедная церковь. Есть работа, за которую мне платят, — иконопись. Пишу иконы, делаю иконостас на заказ», — рассказал наследник артистки.

Нина Матвиенко — украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Герой Украины. В 2014 году выступила с критикой Майдана и его лидеров, а гибель людей в Донбассе назвала геноцидом нации. Несмотря на это, Матвиенко продолжает быть одной из самых востребованных и приглашаемых звезд в стране, в том числе и на государственных мероприятиях.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года. Статус автокефальной получила от Константинопольского патриархата, при этом Московский патриархат ПЦУ не признает.