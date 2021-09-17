В Черкассах разгорается громкий скандал: шестиклассников одной из школ заставили работать в поле на сборе урожая вместо уроков. Об этом рассказала мать одного из учеников Наталья Мацикура, передает 16 сентября provce.ck.ua

Украинские школьники едят сахара в три раза больше нормы - Ляшко © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк словам, на днях она встретила своего сына после школы грязным. Ребенок объяснил, что его вместе с одноклассниками заставили носить тыквы на сельской бахче.

«Сын учится в шестом классе Великосевастьяновской школы Уманьского района. Там до сих пор используют детский труд. На днях при высокой температуре воздуха (+25) детей заставляли на протяжении двух уроков по труду носить тыквы, при этом они не были предупреждены ни про головные уборы, ни про сменную одежду. Младший сын пожаловался на головную боль, на что учительница ответила, что он не будет работать только если принесет справку. Она еще и отметила, что если дети не будут работать, то будут получать "соответствующие" оценки», — пожаловалась Мацикура.

Она обратилась к учителю за разъяснениями, но ответа не получила.

«Я обратилась к классному руководителю с вопросом, почему мои дети пришли из школы в мусоре и грязные, с черными кругами под глазами. Ответа я не получила. Это уже не первый подобный случай. Вчера мы с мужем и детьми ездили с письменным обращением по поводу "тыквенного" вопроса к председателю общины, в школе "заметали" тыквенные следы. Муж позже уехал и хотел увидеть объемы тыквенной плантации на школьных участках (ориентировочно 15 —20 соток) и вот что сфотографировал: тыквы исчезли, сорняки тоже, видно свежие следы дисковой бороны. Интересно, почему такая спешка? К чему готовится директор?» — возмутилась Мацикура.

Она намерена обратиться в прокуратуру по поводу незаконного использования труда детей в школе.

Мать другой школьницы рассказала, что ее ребенка со справкой об астме также заставляют работать и это — обычная практика.

«Мой ребенок освобожден от практики, потому что у нее астма, справка есть. Но на трудах работает, как и остальные. И диагноз знают все, она освобождена от физкультуры», — подчеркнула она.