Россия не оказывает военную помощь ни Луганску, ни Донецку. РФ является стороной переговорного процесса. Она только входит в «Нормандскую четверку», которая принуждает Украину соблюдать подписанные когда-то Минские соглашения. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать Украину с Афганистаном в том смысле, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. По его словам, в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им «противостояла российская армия», а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

Эксперт отметил, что Россия в основном оказывает Донбассу гуманитарную помощь, регулярно отправляя туда гуманитарный конвой.

«Потому что Украина блокирует этот регион в транспортном и ином отношении и получать некоторые виды товаров (те же медикаменты) с территории Украины они не могут. Вот мы им и помогаем. Например, вакцину от коронавируса туда завезли», — указал Леонков.

В Киеве же туда ничего не собирались везти, они вообще считают, что там нет украинских граждан, одни только сепаратисты, и именно поэтому огромное число людей на Донбассе получают сейчас российские паспорта, потому что реальная помощь идет со стороны России, а не со стороны Украины, уточнил специалист.

Если Россия начнет оказывать военную помощь, она перестанет быть участницей переговорного процесса. И тогда события на Украине и конфликт на Юго-Востоке пойдет по совершенно иному пути, заключил собеседник издания.

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