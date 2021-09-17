Власти Украины планируют объявить локдаун с запретом на массовые мероприятия не из-за критической ситуации с коронавирусом, а из-за страха перед акциями протеста. Об этом на днях заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко, говорится на сайте политсилы

Украинский астролог сказал, когда Украину ждет локдаун © vladross.com.ua

«Люди снова оказались один на один со своими проблемами — отсутствием работы, социальной поддержки со стороны государства. А теперь еще и с катастрофическим ростом тарифов накануне отопительного сезона», — сказал Бойко.

Он также связал протестные настроения в обществе с задолженностью государства перед медиками и низкими темпами вакцинации от COVID-19.

«Срезать расходы на силовиков и чиновников, остановить разрушительные реформы, а вместо непрофильных затрат направить деньги на помощь экономике, предпринимателям и громадам», — призвал депутат.

Ранее социологи выяснили, что более половины жителей Украины не собираются прививаться от коронавируса даже с учетом надвигающегося локдауна. По словам авторов исследования, эти показатели — одни из самых высоких в мире.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58 тысяч пациентов.