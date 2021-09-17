«План трансформации Украины» президента страны Владимира Зеленского, который он представил в ходе визита в США, включает в себя коррупционные проекты. Об этом 16 сентября сообщили на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Экономист предрек украинцам «физиологическое выживание» © UKRLIFE.TV / UKRLIFE.TV / Перейти в фотобанк

По мнению представителей партии, «презентованный с помпой план» является «совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой», поэтому ОПЗЖ обвинили Зеленского в разграблении Украины.

В заявлении оппозиционеров отмечается, что инвесторы США оставили без внимания «навязчивую рекламу распродажи» Украины, потому что в плане отсутствуют экономическое обоснование, расчеты и ожидаемый итог предлагаемых действий.

В начале сентября Зеленский представил «План трансформации Украины», в котором заключены главные цели и задачи будущего Украины. Мероприятие прошло в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

Позже офис президента Украины не смог предоставить по запросу СМИ копию «Плана трансформации Украины». В ведомстве заявили, что «в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует».