Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу для подготовки предложений по нейтрализации рисков от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом 16 сентября сообщили на сайте офиса главы государства

Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision говорится в документе.

Её возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В состав группы вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, эта процедура займет несколько месяцев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

Украина выступает против проекта, так как боится потерять транзит российского газа. При этом напрямую с РФ Украина эту проблему не обсуждает. Ранее министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо продолжить оказывать «дружественное» давление на США и ФРГ после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» в целях защиты своих национальных интересов.