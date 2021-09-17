Более 90% всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи, и денег на развитие практически не будет. Об этом 16 сентября заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала «Укрлайф.тв»

Зубец рассказал о рецепте политического выживания Зеленского © president.gov.ua Эксперт добавил, что бюджет остается «бюджетом физиологического выживания». По словам экономиста, единственный способ изменить ситуацию в лучшую сторону, увеличив доходы основного финансового документа, — это развивать экономику. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что «План трансформации Украины» президента страны Владимира Зеленского, который он представил в ходе визита в США, включает в себя коррупционные проекты. Отмечается, что в плане Зеленского для трансформации Украины содержится около 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Однако источником бюджета для их реализации указан государственный бюджет страны.