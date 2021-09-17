«Это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится», — сказал он.
Эксперт добавил, что бюджет остается «бюджетом физиологического выживания».
По словам экономиста, единственный способ изменить ситуацию в лучшую сторону, увеличив доходы основного финансового документа, — это развивать экономику.
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что «План трансформации Украины» президента страны Владимира Зеленского, который он представил в ходе визита в США, включает в себя коррупционные проекты. Отмечается, что в плане Зеленского для трансформации Украины содержится около 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Однако источником бюджета для их реализации указан государственный бюджет страны.