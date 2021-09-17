Бывший политик усомнилась, что потребители на Украине смогут приобрести топливо по его текущей рыночной стоимости.
«Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров — ред.)? Мне очень интересно знать», — возмутилась она.
Савченко подчеркнула, что на Украине предполагают, как поведет себя Зеленский в этой ситуации. Президент станет пиариться и «бить кулачком», предупреждая не допустить повышения цен на газ для граждан. Однако разницу с рыночной ценой придется оплачивать местному руководству.
Сложившуюся ситуацию Савченко сравнила с капканом, поскольку власти не смогут в ней адекватно функционировать.
«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно "запустит" закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — подчеркнула Савченко.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пожаловался на «очень высокие» цены на газ. Энергетическая безопасность Украины для компании является приоритетом, подчеркнул он.
Накануне стоимость газа в Европе стала меньше 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, однако в течение дня котировки показывали рекордные значения в 963,9 доллара за тысячу кубометров.