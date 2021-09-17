Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы в стране приведут к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. Об этом 16 сентября заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко, передает телеканал «Первый независимый»

Военную стратегию Украины утверждали в США - Савченко © Politeka.net

«Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров — ред.)? Мне очень интересно знать», — возмутилась она.

Савченко подчеркнула, что на Украине предполагают, как поведет себя Зеленский в этой ситуации. Президент станет пиариться и «бить кулачком», предупреждая не допустить повышения цен на газ для граждан. Однако разницу с рыночной ценой придется оплачивать местному руководству.

Сложившуюся ситуацию Савченко сравнила с капканом, поскольку власти не смогут в ней адекватно функционировать.

«Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно "запустит" закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — подчеркнула Савченко.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пожаловался на «очень высокие» цены на газ. Энергетическая безопасность Украины для компании является приоритетом, подчеркнул он.

Накануне стоимость газа в Европе стала меньше 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, однако в течение дня котировки показывали рекордные значения в 963,9 доллара за тысячу кубометров.