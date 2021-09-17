Невозможность дальнейшего раздувания американской гегемонии приводит к уступкам естественным силам региона — России и Германии, считает эксперт.
«Очевидно, речь идёт о важной российской победе в так называемой "газовой войне"», — подчеркнул эксперт.
Попытки геополитически «вытеснить» Россию из Европы в Азию закончились неудачей для США, а завершенный «Северный поток — 2» закрепил сцепку германской промышленности и российских ресурсов, говорит Пьерантони.
По его мнению, запуск газопровода подталкивает обе страны, Германию и Россию, к фактическому альянсу, хотя Германия и действует крайне осторожно, чтобы не раздражать своих союзников по НАТО.
Этот альянс, в случае успешной реализации, будет блокировать попытку создать блок стран внутри НАТО во главе с Польшей, которую США поддерживают в качестве альтернативы Германии в Европе, уверен собеседник издания.
В заключение эксперт выражает надежду на продолжение Германией традиций хороших отношений с Россией после избрания нового канцлера по результатам грядущих парламентских выборов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.