Завершение постройки газопровода является важной победой в «газовой войне». «Северный поток - 2» стал фундаментом для создания российско-германского альянса - рассказал в интервью Украина.ру международный обозреватель из Венесуэлы Андрес Пьерантони

Меркель обсудила «Северный поток-2» с премьером Польши © REUTERS, Kay Nietfeld/Pool

«Очевидно, речь идёт о важной российской победе в так называемой "газовой войне"», — подчеркнул эксперт.

Попытки геополитически «вытеснить» Россию из Европы в Азию закончились неудачей для США, а завершенный «Северный поток — 2» закрепил сцепку германской промышленности и российских ресурсов, говорит Пьерантони.

По его мнению, запуск газопровода подталкивает обе страны, Германию и Россию, к фактическому альянсу, хотя Германия и действует крайне осторожно, чтобы не раздражать своих союзников по НАТО.

Этот альянс, в случае успешной реализации, будет блокировать попытку создать блок стран внутри НАТО во главе с Польшей, которую США поддерживают в качестве альтернативы Германии в Европе, уверен собеседник издания.

В заключение эксперт выражает надежду на продолжение Германией традиций хороших отношений с Россией после избрания нового канцлера по результатам грядущих парламентских выборов.

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