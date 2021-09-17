Негативизм, протестность, аграризация - основные характеристики идеологии «украинизации», рассказал доктор исторических наук, эксперт Фёдор Гайда в интервью изданию Украина.ру

«Анти-Россия» — это негативистский украинский тренд, возникший на рубеже XIX-XX веков в фарватере протестных движений. Примерно тогда же возникает искусственная историческая схема «Украина — Русь» историка Грушевского, который утверждал, что Русь — это именно Украина и ничто более, рассказывает эксперт.

Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни © old.qha.com.ua

«Украинизация в конечном счете — это надеть на себя вышиванку и отказаться от вонючего российского газа», — говорит Гайда.

Путь для разрешения нынешней ситуации историк видит в единстве восточных славян.

«Проблема украинизации заключается в том, что исторически украинская культура, как бы мы ее не называли, все равно является частью очень большой и великой культуры, которая называется русской. Это просто некое региональное проявление этой великой культуры… Всем надо вспомнить замечательную нашу ценность, нашу категорию — братство. И, не ущемляя друг друга, идти вперед вместе, что в течение тысячи лет и происходило», — подчеркнул историк.

В заключение эксперт добавил, что оптимальное будущее трёх братских народов Белоруссии, России и Украины лежит в федеративном объединении.

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