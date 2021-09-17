Ранее издание Politico сообщило, что США могут поставить Украине израильскую систему ПВО «Железный купол». С военной точки зрения два таких комплекса не принесут украинским ВС никаких преимуществ, считает эксперт, доктор военных наук Константин Сивков

«Дело в том, что этот «купол» предназначен для решения конкретных задач — отражение удара ракет типа «Кассам» (кустарная палестинская ракета — ред.). Бороться против даже таких ракет, как «Град», ему будет очень сложно. К тому же, дальность действия «купола» невелика. Радиус ракет — около 10-12 километров. Эта система способна прикрыть только какой-нибудь важный объект на ограниченной территории, не более того», — объясняет эксперт.

Сивков рассказал, при каких условиях Запад и Россия вместе ликвидируют Украину © Скриншот из видео Украина.ру

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