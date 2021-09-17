Американцы изменили свою стратегию по внешней политике, и, в частности – по украинскому направлению. Поездка Зеленского в Вашингтон являлась лишенным содержания спектаклем, в концовке которого случился лишь личный пиар президента Украины, считает эксперт.
«Американцы сейчас действительно взяли на себя гарантии перед Россией на встрече в Женеве заставить Украину выполнять Минские соглашения… У Зеленского выбор невелик, он не может даже начать двигаться к миру, к выполнению Минских соглашений. Для него это невозможно в силу двух причин. Во-первых, он такой же нацист, только латентный. А во-вторых, любой шаг к реальному миру поднимет полчища радикалов, и Зеленского обвинят в зраде, и начнут сносить», — говорит собеседник издания.
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