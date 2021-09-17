Президент Украины Владимир Зеленский находится в сложном положении. С одной стороны, Америка заставит выполнять Минские соглашения, с другой – система, выстроенная на штыках радикалов, снесет президента при любых реальных шагах к миру. Об этом в интервью Украина.ру рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот

Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

«Американцы сейчас действительно взяли на себя гарантии перед Россией на встрече в Женеве заставить Украину выполнять Минские соглашения… У Зеленского выбор невелик, он не может даже начать двигаться к миру, к выполнению Минских соглашений. Для него это невозможно в силу двух причин. Во-первых, он такой же нацист, только латентный. А во-вторых, любой шаг к реальному миру поднимет полчища радикалов, и Зеленского обвинят в зраде, и начнут сносить», — говорит собеседник издания.

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