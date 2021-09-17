Тающая американская гегемония не может позволить себе конфронтацию с Россией. Бравада Зеленского об остановке «Северного потока - 2» была жестко пресечена администрацией Байдена и ФРГ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот

«Человек занятой»: Зеленский ответил, когда Байден приедет в Киев © REUTERS, Jonathan Ernst Владимиру Зеленскому в Вашингтоне дали понять, что попытки остановить «Северный поток — 2» обречены на провал.

«Конечно, немецкой промышленности крайне выгодно иметь отношения с русским газом. И вообще с русскими энергоносителями. Накануне встречи Зеленскому явно было сказано «заткнитесь», Зеленский, скорее всего не сразу это понял, но Байден при личной встрече объяснил значение этого слова и как оно переводится на разные языки мира с американского английского», — отмечает собеседник Украина.ру

Украина забывает о факторе России, которую американцы не будут «драконить» ни при каких обстоятельствах. В конфликте Америки с Китаем первым жизненно важно не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина, подчеркивает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.