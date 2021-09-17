Президент Украины Владимир Зеленский призывает не сравнивать Украину с Афганистаном, но это в принципе несопоставимые вещи. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Украине дали 2-5 миллиарда долларов, чтобы она рассталась со своим суверенитетом, а США вложили в Афганистан более 2 триллионов долларов, и американцы официально называли Афганистан своим партнером и союзником в Центральной Азии, а Украину они называют по-разному, указал эксперт.

«Несмотря на это, США вышли из Афганистана, и в этой стране огромные проблемы. Что уж говорить об Украине, которая не столь важный ресурс (для Запада и США), как считает Зеленский. Никто пока не отвечает на призывы Зеленского взять Украину в НАТО, потому что всем понятно, что это прямое столкновение с Россией. Но в качестве территории, с которой будут вестись диверсии, Украина ими рассматривается», — уточнил Леонков.

Собеседник издания добавил, что ни одного доказательства, что в Донбассе были российские войска и что-то там делают, у Зеленского нет, как не было их и у его предшественника Петра Порошенко, и даже полеты американской разведывательной авиации не зафиксировали ни одного военного на территории ДНР/ЛНР.

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