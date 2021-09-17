В качестве пропаганды президент Украины Владимир Зеленский может говорить о любых радикальных действиях, которые мало соответствуют реальности. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского даже не заслуживают внимания.

Что касается конкретно этого заявления Зеленского, то он поднимает повестку о том, что Киев якобы находится в авангарде противостояния Запада и России: якобы они еле-еле сдерживают агрессивную Россию от масштабных боевых действий, и если Украине не будет оказана помощь, то начнется большая война.

«Зеленский искренне верит в то, что говорит. Он же профессиональный актер и без веры он не может достоверно сыграть роль президента, который управляет страной. На самом деле то, что он говорит, никоим образом не соответствует действительности», — указал Леонков.

Никто пока на Западе не отвечает на призывы Зеленского взять Украину в НАТО, потому что всем понятно, что это прямое столкновение с Россией, но в качестве территории, с которой будут вестись диверсии, Украина ими рассматривается, заключил собеседник издания.

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