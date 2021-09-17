Если Чехия действительно выдаст Украине россиянина Александра Франчетти, это приведет к тому, что другие страны Евросоюза тоже будут задерживать россиян по запросам Киева. Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть ее брата на Родину.

Эксперт напомнил, что в свое время были задержания россиян по запросу США, но если теперь и украинцы начнут размахивать ордерами, и, если их начнут в нормальных европейских странах исполнять, это «тушите свет».

По его словам, все россияне, кто побывал в Крыму, прибыв туда не через границу с Украиной, будут считаться нарушителями украинского законодательства, и на их арест вполне можно выдать ордер.

«Нужно четко и ясно всем это заявить — что европейцы устроили нам такую проблему. Мало того, что они сквозь пальцы смотрят на полунацистский режим Киева, при этом исполняют их ордера. Это как по ордеру Третьего Рейха в 38-ом году начать высылать евреев из США в Германию», — подчеркнул Дробницкий.

Если этот или следующий ордер будут исполнены, Россия должна ставить вопрос о том, чтобы либо Европа сама что-то сделала с киевским режимом, либо чтобы России развязали руки, потому что жить рядом с этим киевским режимом становится просто невозможно, заключил собеседник издания.

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