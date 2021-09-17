Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру Украины. Как сообщают СМИ, Киев считает Франчетти одним из участников событий «Крымской весны», но официально никто не озвучивал, что ему инкриминируют. Сейчас его держат в камере предварительного заключения по решению местного суда. Адвокат намерен подать апелляцию в Верховный суд страны. Сестра задержанного россиянина написала обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть ее брата на Родину.
Эксперт напомнил, что в свое время были задержания россиян по запросу США, но если теперь и украинцы начнут размахивать ордерами, и, если их начнут в нормальных европейских странах исполнять, это «тушите свет».
По его словам, все россияне, кто побывал в Крыму, прибыв туда не через границу с Украиной, будут считаться нарушителями украинского законодательства, и на их арест вполне можно выдать ордер.
«Нужно четко и ясно всем это заявить — что европейцы устроили нам такую проблему. Мало того, что они сквозь пальцы смотрят на полунацистский режим Киева, при этом исполняют их ордера. Это как по ордеру Третьего Рейха в 38-ом году начать высылать евреев из США в Германию», — подчеркнул Дробницкий.
Если этот или следующий ордер будут исполнены, Россия должна ставить вопрос о том, чтобы либо Европа сама что-то сделала с киевским режимом, либо чтобы России развязали руки, потому что жить рядом с этим киевским режимом становится просто невозможно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.