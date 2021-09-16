Арестович заявил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик с российскими паспортами будут голосовать на предстоящих выборах «под принуждением», поэтому результаты голосования Запад не признает.

«Я думаю, вершиной этого станет соответствующее заявление президента в ООН», — сказал Арестович.

Как оценивать инициативу Арестовича с "Украиной-Русью"?
Как оценивать инициативу Арестовича с "Украиной-Русью"?
© Алексей Арестович/Фейсбук
Он добавил, что на выступление Зеленского «будет комплексная реакция разных стран, переговоры на этот счет и, возможно, мы будем работать над какой-то резолюцией ООН».

Также украинский политик полагает, что Зеленскому поможет отсутствие на Генассамблее ООН президента России Владимира Путина.

Все вышеперечисленное, по мнению Арестовича, должно помочь отправить Россию «в новую международную изоляцию».