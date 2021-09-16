Украинский президент Владимир Зеленский с трибуны ООН выступит с призывом не признавать предстоящие выборы в российскую Государственную думу, рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24» 16 сентября

Арестович заявил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик с российскими паспортами будут голосовать на предстоящих выборах «под принуждением», поэтому результаты голосования Запад не признает.

«Я думаю, вершиной этого станет соответствующее заявление президента в ООН», — сказал Арестович.

Как оценивать инициативу Арестовича с "Украиной-Русью"? © Алексей Арестович/Фейсбук

Также украинский политик полагает, что Зеленскому поможет отсутствие на Генассамблее ООН президента России Владимира Путина.

Все вышеперечисленное, по мнению Арестовича, должно помочь отправить Россию «в новую международную изоляцию».