Власти Украины развернули кампанию по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его слова приводит РИА Новости 16 сентября

Лукашевич отметил, что, вопреки заявлению президента Украины Владимира Зеленского о низком влиянии неонацистов на политику страны реальная ситуация свидетельствует об обратном.

«На Украине весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка. Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики — их именами называют улицы и социальные объекты. Помимо этого, в нарушение имеющихся международно-правовых обязательств в стране развернута кампания по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне», — цитирует агентство Лукашевича.

Под носом у власти и СБУ. Почему неонацисты в Украине терроризируют оппозиционных журналистов © Facebook, Руслан Коцаба

Он привел свежий пример — снос монумента Боевой Славы, который в июле завершили власти Львова. Это памятник советским солдатам разных национальностей, павшим в боях за освобождение Украины.

Лукашевич напомнил, что львовские власти также официально запланировали уничтожение памятного знака в виде копии ордена Великой Отечественной войны, расположенного на Марсовом поле.

Кроме того, мэрия города Дрогобыч Львовской области намерена разрушить мемориал «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат, погибших в боях за освобождение Западной Украины в 1944 году.