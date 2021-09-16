Киеву не следует рассчитывать на серьезную поддержку США и ЕС в случае полномасштабной войны с Россией, сказал отставной посол Соединенных Штатов в Киеве Джон Хербст в эфире Yotube-канала украинского издания «Апостроф» 16 сентября

По словам дипломата, Киев в таком случае мог бы рассчитывать на поставки вооружений из США, «но не на американских солдат». Еще меньше поддержки Киев получит от Европейского союза, добавил он.

«Вы не можете опираться в вопросах безопасности на ЕС. Потому что они слишком мягко относятся к Москве», — подчеркнул Хербст.

В то же время он уверен, что войска РФ смогут захватить любой город на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война Украины с Россией вполне возможна. В Кремле это назвали нежелательным сценарием.