Предстоящие учения НАТО на территории Украины, запланированные на сентябрь-октябрь, призваны отвлечь внимание от неудач во внутренней политике Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости в четверг, 16 сентября

«Осенью на Украине запланирована серия масштабных учений — это маневры "Объединенные усилия — 21", они пройдут с 20 по 30 сентября, и "Rapid Trident — 21", они состоятся в период с 20 сентября по 1 октября», — сказала Захарова на брифинге.

Основная цель учений, уверена Захарова — отвлечь внимание общественности от неудач во внутренней политике Украины, а также социально-экономических проблем страны.

«Запад-2021»: учения России и Белоруссии, напугавшие Европу и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ранее в Одессе уже начались командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» по защите критической инфраструктуры в Черном море.

По мнению бывшего посла США в Киеве Джона Хербста, Украине в ближайшие годы не светит членство в НАТО. Кроме того, Киеву не стоит рассчитывать на помощь американской армии в войне с Россией.