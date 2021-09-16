Новая авиакомпания Air Ocean Airlines создается на Украине, самолеты она рассчитывает получить в Российской Федерации, говориться в статье, опубликованной в отраслевом украинском издании MINTANS 15 сентября

«Кандалы на теле»: почему «Антонов» взбунтовался против «Укроборонпрома» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Данные о Air Ocean Airlines есть в украинском государственном реестре юрлиц, однако в реестре Госавиаслужбы она пока отсутствует, что говорит о том, что Сертификат эксплуатанта компания не получила.

Эксплуатировать компания намерена самолеты Ан-148 разработки украинского КБ «Антонов», но произведенных в Воронеже — только там было налажено серийное производство этих машин.

Более того, три Ан-148, которые надеется получить украинская компания, до этого принадлежали российской «Ангаре», которая взяла их в лизинг у корпорации «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), но не смогла поддерживать их в рабочем состоянии из-за перебоев с поставками запчастей с Украины.

Причина перебоев — запрет киевского режима украинским предприятиям сотрудничать с российскими контрагентами. Из-за этого ситуация с запчастями и техподдержкой Ан-148 оказалась крайне тяжелой.

ИФК предложила эти самолеты украинской Air Ocean Airlines с хорошей скидкой. Два борта уже переправлены в Кишинев, так как прямое авиасообщение Украины с РФ отсутствует. До конца года к ним присоединится еще один.

Источники издания отмечают, что Ан-148 в целом неплохой самолет, однако у него имеются две серьезные проблемы. Первая — отсутствие международной сертификации, из-за чего его нельзя использовать на целом ряде маршрутов.

«Антонов» - чемодан без ручки или кошелка на колесах © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Кроме того, из-за малого количества посадочных мест — 75 человек — Ан-148 как правило проигрывает в себестоимости перевозки таким самолетам, как Boeing 737-800 или А-320, способных принять на борт в 2-3 раза больше пассажиров.

Тем не менее, его использование экономически оправдано на маршрутах с небольшим пассажиропотоком и дальностью полета от двух до 2,5 часов, говорится в статье.

Там также подчеркивается, что в данном случае речь не идет о создании государственной национальной авиакомпании, во флот которой должны были быть включены самолеты «Антонова». С такой инициативой ранее выступал президент Украины Владимир Зеленский.