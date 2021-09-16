Служба безопасности Украины задержала пятерых граждан Белоруссии в одном из столичных хостелов. Об этом 16 сентября сообщила организация «Белорусский дом в Украине»

Как сообщают активисты, в СБУ на «беседу» забрали пять человек, к ним выехал адвокат.

«Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор — "сотрудничество или депортация". Данные всех пяти установлены», — говорится в сообщении.

Среди задержанных оказалась волонтер Елена Жаркевич, которая оказывала помощь вынужденным переселенцам из Белоруссии.

«Запад-2021»: учения России и Белоруссии, напугавшие Европу и НАТО © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Артем Дехтяренко, граждан Белоруссии задержали по подозрению в незаконном пересечении границы. По его словам, СБУ с Нацполицией участвует в операции «Мигрант», которая проходит с 1 по 31 сентября.

«16 сентября в рамках этой операции состоялась проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для опроса», — рассказал Дехтяренко.

После проведения проверки граждан Белоруссии передали в Государственную миграционную службу Украины.

Отношения между Украиной и Белоруссией в последнее время ухудшаются. Ранее Украина запретила авиасообщение с Белоруссией, а также импорт белорусской сельхозпродукции, в частности, картошки.

Кроме того, МИД Украины выразил решительный протест из-за заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме. В ходе пресс-конференции «Большой разговор» он заявил, что белорусские власти признают Крым в составе РФ, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Камышев был вызван в МИД Украины. Ему сказали, что подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права.