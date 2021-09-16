Предоставление Константинопольским патриархатом «автокефалии» раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) будет воспринято как прецедент, если это решение не будет подвергнуто критике, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл

Его слова прозвучали 16 сентября на конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в храме Христа Спасителя.

«Константинопольский патриарх произвольно присвоил себе полномочия, которыми он не обладает, которые ни один собор ему не делегировал. Исходя из некоего константинопольского понимания того, что есть первый, создана целая концепция, которую можно назвать неопапизмом и которая не соответствует традиции вселенского православия», — цитирует предстоятеля РПЦ РИА Новости.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что на конференции должен быть выработан канонический комментарий ко всему тому, что произошло с представлением Константинополем документа о предоставлении независимости украинским раскольникам.

«Мы должны высказаться. То, что совершил Константинопольский патриарх — отступление от канонической традиции, связанной с тем, что из себя представляет власть первоиерарха в любой православной церкви. Это деяние, если оно не будет подвергнуто тщательному каноническому анализу и соответствующей критике, может затем восприниматься как прецедент. Промолчали — ну, значит, так оно и есть», — сказал патриарх Кирилл.

Православие в современной Украине. Справка © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эту модель взаимоотношений Константинопольского архиепископа и патриарха с митрополитами, входящими в его патриархат, Константинополь распространил на всю православную церковь, при этом не опираясь ни на какие каноны.