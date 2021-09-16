Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что Черновол был убит четырьмя ударами кастета в затылок, что противоречит официальной версии украинских властей о гибели политика в результате аварии.
«Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Черновол, продолжается и осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствием проверяется версия совершения умышленного убийства народного депутата Украины», — сообщает генпрокуратура.
В 2014 году Бориспольский межрайонный суд Киевской области закрыл дело о гибели Черновола, признав это несчастным случаем.
Вячеслав Черновол был удостоен звания Героя Украины посмертно.