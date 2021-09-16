Служба безопасности Украины задержала белорусскую оппозиционерку Алену Жаркевич. Об этом 16 сентября сообщает организация «Белорусский дом в Украине»

«Белорусский дом» ранее возглавлял Виталий Шишов. Полиция Киева расследует убийство лидера оппозиционного движения по статье «Умышленное убийство».

Ранее гражданская жена Шишова на митинге в Киеве призывала к силовому свержению белорусских властей.

Как сообщают СМИ, организация белорусских оппозиционеров на Украине подозревает в убийстве своего лидера СБУ.

Этим летом СБУ запретило въезд на территорию Украины заместителю главы «Белорусского дома в Украине» Родиону Батулину.

Ранее спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии «Украинской правде» отметил, что запрет на въезд Батулину был вынесен на основании того, что он может представлять угрозу нацбезопасности Украины.