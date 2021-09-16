«Белорусский дом» ранее возглавлял Виталий Шишов. Полиция Киева расследует убийство лидера оппозиционного движения по статье «Умышленное убийство».
Ранее гражданская жена Шишова на митинге в Киеве призывала к силовому свержению белорусских властей.
Как сообщают СМИ, организация белорусских оппозиционеров на Украине подозревает в убийстве своего лидера СБУ.
Этим летом СБУ запретило въезд на территорию Украины заместителю главы «Белорусского дома в Украине» Родиону Батулину.
Ранее спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии «Украинской правде» отметил, что запрет на въезд Батулину был вынесен на основании того, что он может представлять угрозу нацбезопасности Украины.