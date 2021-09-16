«Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет. Конечно, если что-то коренным образом изменится, может быть быстрее, но без такого изменения я не вижу», — сказал дипломат.
Он также подчеркнул, что Киеву не стоит рассчитывать на размещение американских войск на своей территории. Однако Хербст допустил вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«На технику — да (можно рассчитывать — ред.), но не на американских солдат. Если бы обстановка коренным образом изменилась — может быть, но сегодня я этого не вижу», — заключил он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены продать Киеву два комплекса противовоздушной обороны «Железный купол», которые не смогли интегрировать в собственную систему ПВО.
Офис президента Украины подает этот факт, как свершившийся, хотя поставки вооружения пока не подтверждены.
При этом стоит отметить, что самой Украине «Железный купол» вряд ли поможет: ополченцы ЛДНР за все время конфликта ни разу не использовали ракеты, а в случае полномасштабного конфликта с Россией, система не сможет остановить российские высокотехнологичные ракеты.