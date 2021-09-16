Украине в ближайшие годы не светит членство в НАТО, поэтому ей не следует и рассчитывать на помощь американской армии в войне с Россией. Об этом заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст 16 сентября в эфире канала «Апостроф»

«Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет. Конечно, если что-то коренным образом изменится, может быть быстрее, но без такого изменения я не вижу», — сказал дипломат.

Очередная «перемога»: Офис Зеленского похвастался еще не полученной от США израильской ПВО © REUTERS, Jonathan Ernst

«На технику — да (можно рассчитывать — ред.), но не на американских солдат. Если бы обстановка коренным образом изменилась — может быть, но сегодня я этого не вижу», — заключил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены продать Киеву два комплекса противовоздушной обороны «Железный купол», которые не смогли интегрировать в собственную систему ПВО.

Офис президента Украины подает этот факт, как свершившийся, хотя поставки вооружения пока не подтверждены.

При этом стоит отметить, что самой Украине «Железный купол» вряд ли поможет: ополченцы ЛДНР за все время конфликта ни разу не использовали ракеты, а в случае полномасштабного конфликта с Россией, система не сможет остановить российские высокотехнологичные ракеты.