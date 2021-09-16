Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева задекларировала «родственные» подарки на общую сумму 5,6 млн грн (более 15 млн руб.). Эту информацию обнародовал 16 сентября Telegram-канал «Инсайдер UA»

«Интер» проверят из-за незаконного показа «Мушкетеров» и Шерлока Холмса» © Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Валерия Сурина, который, по информации СМИ, является ее отцом. Он презентовал парламентарию 5,3 млн грн (14,3 млн руб.) наличными и часы Zenith DEFY MIDNIGHT стоимостью в 310 тыс. грн (более 800 тыс. руб.).

Еще один Telegram-канал, на этот раз «Сплетница» параллельно с сообщением об Аллахвердиевой разместил пост о благосостоянии другого государственного человека — главы управления Гоструда Николаевской области Юрия Козловского. Он задекларировал наследство почти на 2 млн грн (5,4 млн. руб.), большую квартиру, элитный кроссовер и ценные часы.

«В Украине набирает обороты новый вид легализации коррупционных средств чиновников и политиков, которые стали записывать все нажитое непосильным трудом в подарки или наследство!» — прокомментировал информацию Telegram-канал.

Кстати, у Козловского, судя по декларациям, теперь двое часов: IWC и HUBLOT.