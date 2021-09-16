Оказалось, что она задекларировала подарки от некого Валерия Сурина, который, по информации СМИ, является ее отцом. Он презентовал парламентарию 5,3 млн грн (14,3 млн руб.) наличными и часы Zenith DEFY MIDNIGHT стоимостью в 310 тыс. грн (более 800 тыс. руб.).
Еще один Telegram-канал, на этот раз «Сплетница» параллельно с сообщением об Аллахвердиевой разместил пост о благосостоянии другого государственного человека — главы управления Гоструда Николаевской области Юрия Козловского. Он задекларировал наследство почти на 2 млн грн (5,4 млн. руб.), большую квартиру, элитный кроссовер и ценные часы.
«В Украине набирает обороты новый вид легализации коррупционных средств чиновников и политиков, которые стали записывать все нажитое непосильным трудом в подарки или наследство!» — прокомментировал информацию Telegram-канал.
Кстати, у Козловского, судя по декларациям, теперь двое часов: IWC и HUBLOT.