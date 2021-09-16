Чиновники Евросоюза неоднократно требовали возобновить экспорт леса-кругляка, так как европейским древообрабатывающим предприятиям требуется дешевое сырье, и вред вырубки лесов для экологии Украины их волнует в последнюю очередь.
«Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины (позволяющий ее экспорт — ред.) будет принят», — заявил Болоховец.
По его словам, больших угроз с точки зрения сохранения лесного фонда возобновление экспорта леса не несет, однако отметил, что «сегодня большинство занимается банальным распилом леса».
В 2015 году Украина запретила экспорт леса-кругляка и лесоматериалов в необработанном виде на 10 лет. В ЕС заявили, что запрет на экспорт леса нарушение ключевых торговых положений Соглашения об ассоциации, которые запрещают любые формы ограничений на экспорт.
Продажи украинского леса-кругляка за границу после введения запрета происходили нелегально, заявлял депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько в эфире украинского ТВ.
«Эта ситуация с вывозом леса-кругляка говорит о процветании коррупции не только в Украине, но и в странах ЕС. Процесс оформления ввоза сырья двухсторонний и таможенники со стороны ЕС не могут не понимать, что нарушаются законы с обеих сторон», — сказал он.
Британская лесозащитная организация Earthsight в своем отчете указала, что из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых.
Экономист Виктор Скаршевский отмечал, что население Украины невольно поощряет контрабанду леса из страны, покупая зарубежные товары, произведенные с использованием украинского леса-кругляка.
Между тем неконтролируемая заготовка древесины в Карпатах привела к тяжелым последствиям для экосистемы региона. Вырубка лесов в этом регионе нарушает гидробаланс, что уже сейчас регулярно приводит к масштабным наводнениям.