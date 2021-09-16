К концу 2021 года закон о рынке древесины может быть принят Верховной Радой, что означает восстановление экспорта древесины, рассказал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец в интервью «Интерфакс-Украина»

Чиновники Евросоюза неоднократно требовали возобновить экспорт леса-кругляка, так как европейским древообрабатывающим предприятиям требуется дешевое сырье, и вред вырубки лесов для экологии Украины их волнует в последнюю очередь.

«Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины (позволяющий ее экспорт — ред.) будет принят», — заявил Болоховец.

Потери Украины от отмены моратория на экспорт леса-кругляка несоизмеримы с кредитом от ЕС © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В 2015 году Украина запретила экспорт леса-кругляка и лесоматериалов в необработанном виде на 10 лет. В ЕС заявили, что запрет на экспорт леса нарушение ключевых торговых положений Соглашения об ассоциации, которые запрещают любые формы ограничений на экспорт.

Продажи украинского леса-кругляка за границу после введения запрета происходили нелегально, заявлял депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько в эфире украинского ТВ.

«Эта ситуация с вывозом леса-кругляка говорит о процветании коррупции не только в Украине, но и в странах ЕС. Процесс оформления ввоза сырья двухсторонний и таможенники со стороны ЕС не могут не понимать, что нарушаются законы с обеих сторон», — сказал он.

ЕС победил карпатский лес: власти Украины не способны защитить природные ресурсы страны © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Экономист Виктор Скаршевский отмечал, что население Украины невольно поощряет контрабанду леса из страны, покупая зарубежные товары, произведенные с использованием украинского леса-кругляка.

Между тем неконтролируемая заготовка древесины в Карпатах привела к тяжелым последствиям для экосистемы региона. Вырубка лесов в этом регионе нарушает гидробаланс, что уже сейчас регулярно приводит к масштабным наводнениям.