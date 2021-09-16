Делать вино из воды: Аваков вознамерился стать Богом

Он опубликовал видео с цветущим деревом и пожелал всем доброго утра.
«Я шипы и колючки превращаю в цветы! Доброго утра вам», — написал Аваков.
В комментариях один из пользователей предложил ему примерить на себя роль Иисуса Христа.
«Давайте воду в вино, чего уж там!», — написал пользователь под ником mudzhyri.
Аваков охотно согласился.
«Это мне ближе. Вы правы. Попробую. <…> Под вечер буду тренироваться воду в вино. Насоветовали тут», — ответил бывший министр.
Под этим же видео Аваков решил ознакомиться с молодежным сленгом. Он поинтересовался у одного из пользователей, что значит слово «кринж».
По смыслу слово «кринж» близко к выражению «испанский стыд». Таким образом, это чувство стыда за действия другого человека.