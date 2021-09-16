Делать вино из воды: Аваков вознамерился стать Богом

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментариях к новому видео с отдыха в Instagram 16 сентября написал, что будет тренироваться превращать воду в вино

АТО — не курорт. Зачем Аваков вернулся в политику © avakov.com

«Я шипы и колючки превращаю в цветы! Доброго утра вам», — написал Аваков.

В комментариях один из пользователей предложил ему примерить на себя роль Иисуса Христа.

«Давайте воду в вино, чего уж там!», — написал пользователь под ником mudzhyri.

Аваков охотно согласился.

«Это мне ближе. Вы правы. Попробую. <…> Под вечер буду тренироваться воду в вино. Насоветовали тут», — ответил бывший министр.

Под этим же видео Аваков решил ознакомиться с молодежным сленгом. Он поинтересовался у одного из пользователей, что значит слово «кринж».

По смыслу слово «кринж» близко к выражению «испанский стыд». Таким образом, это чувство стыда за действия другого человека.