Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике Константинопольский патриархат за предоставления автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Его слова прозвучали 16 сентября на конференции «Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения» в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости

Неканоническая ПЦУ была создана в 2018 году на базе нескольких групп раскольников при поддержке тогдашнего президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Русская православная церковь (РПЦ) не признала автокефалии ПЦУ, заявив, что единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ) в составе Московского патриархата.

По словам патриарха Кирилла, если данные действия Константинополя не получат в православном мире должной оценки, то это будет означать появление опасного прецедента, когда вопреки традиции вселенского православия первоиерарх Константинополя присваивает себе полномочия, которые ему никто не делегировал.

Он подчеркнул, что таким образом Константинополь оформляет концепцию неопапизма. Священника УПЦ приговорили к штрафу за критику раскольников © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Есть определенные каноны, которые регулируют отношения Константинопольского патриарха с митрополитами, входящими в его патриархат. Так вот эту модель взаимоотношений Константинопольского архиепископа и патриарха с митрополитами, входящими в его патриархат, Константинополь распространил на всю православную церковь, при этом не опираясь ни на какие каноны. <…> Дошло до того, что патриарха Константинопольского стали именовать не первым среди равных, а первым без равных. Эта новая экклезиология (учение об устройстве церкви — ред.) не имеет никаких оснований ни в священных канонах, ни в целом в церковном предании», — сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что испытывает личную боль от происходящего во взаимоотношениях РПЦ с поместными церквями, которые «были втянуты Константинополем в признание так называемой автокефальной украинской церкви».