Национальный совет по телевидению и радиовещанию 16 сентября назначил телеканалу «Интер» уже пятую в этом году проверку, вызванную показом советских фильмов. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина

«Дружеское давление»: Кулеба озвучил план Украины в борьбе с «Северным потоком-2» © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Поводом для разбирательств стала целая серия «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» за участие в них Никиты Михалков и Бориса Клюева (умер в 2020 году).

Есть в списке «Взять живым» с Иосифом Кобзоном (умер в 2018 году), «Офицеры» с Василием Лановым (умер в 2021 году), «Завтра была война» с Верой Алентовой, «Невероятные приключения итальянцев в России» с Валентиной Талызиной, «Гостья из будущего» с участием Натальи Варлей и Бориса Щербакова.

Венчает список фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», где снимались также запрещенные на Украине Михаил Боярский, Ирина Алферова, Алиса Фрейндлих и Олег Табаков (умер в 2018 году).

Внеплановую проверку из-за показа этих лент на «Интере» проведут с 4 по 18 октября. Это уже пятая проверка вещателя в этом году, ранее телевизионщики уже нарушали закон Украины, транслируя фильмы «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница». А в 2018 году «Интер» был оштрафован за показ концерта к Дню победы 9 мая. Штраф тогда составил $154 тысячи, то есть 11 млн и 150 тыс. руб.