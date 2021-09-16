Языковой омбудсмен Тарас Креминь предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против крупнейших телеканалов страны за отказ полностью переводить вещание на украинский язык. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 сентября

По словам Креминя, спустя два месяца с момента вступления в силу норм языкового закона, обязывающих телевизионщиков переводить фильмы и сериалы на украинский язык, к нему поступило более 80 жалоб на 25 украинских телеканалов.

Среди них каналы «Украина» (принадлежит олигарху Ринату Ахметову), «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому), «Интер» (принадлежит бизнесмену Игорю Фирташу) и ICTV (принадлежит олигарху Виктору Пинчуку).

«Многочисленные материалы подтверждают дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телеканалами языкового закона, что является основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного ввода санкций», — написал Креминь.

Язык до Киева не довел. Почему украинские телеканалы игнорируют языковой закон © CC0, Pixabay признал, что программы на украинском языке отпугнули зрителей, телеканалы стали терять рейтинги, и вернули в эфиры русский язык.

После вступления в силу норм закона о государственном языке о дублировании на украинский язык фильмов и телесериалов часть телеканалов сразу отказалась выполнять эти требования, а другие пришли к такому же решению спустя несколько дней, после падения рейтингов, отметили в Нацсовете.

Отказавшись переводить фильмы на украинский язык, телеканалы воспользовались тем, что никаких механизмов наказания за это в законодательстве не предусмотрено.

Согласно данным исследования американской компании Gallup, проведенного в 2008 году, 83% жителей Украины предпочитают русский язык в общении.

После отделения Крыма и войны в Донбассе исследования украинского сегмента интернета показывали, что, несмотря на потерю существенной части русскоязычного населения страны до сих пор более трех четвертей всех запросов в укрнете делаются на русском языке.

Все так же подавляющее большинство жителей Украины предпочитает русский язык, что показывает искусственность всех попыток насильно насадить в стране украинский язык.