По словам Креминя, спустя два месяца с момента вступления в силу норм языкового закона, обязывающих телевизионщиков переводить фильмы и сериалы на украинский язык, к нему поступило более 80 жалоб на 25 украинских телеканалов.
Среди них каналы «Украина» (принадлежит олигарху Ринату Ахметову), «1+1» (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому), «Интер» (принадлежит бизнесмену Игорю Фирташу) и ICTV (принадлежит олигарху Виктору Пинчуку).
«Многочисленные материалы подтверждают дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телеканалами языкового закона, что является основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного ввода санкций», — написал Креминь.
Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в конце июля признал, что программы на украинском языке отпугнули зрителей, телеканалы стали терять рейтинги, и вернули в эфиры русский язык.
После вступления в силу норм закона о государственном языке о дублировании на украинский язык фильмов и телесериалов часть телеканалов сразу отказалась выполнять эти требования, а другие пришли к такому же решению спустя несколько дней, после падения рейтингов, отметили в Нацсовете.
Отказавшись переводить фильмы на украинский язык, телеканалы воспользовались тем, что никаких механизмов наказания за это в законодательстве не предусмотрено.
Согласно данным исследования американской компании Gallup, проведенного в 2008 году, 83% жителей Украины предпочитают русский язык в общении.
После отделения Крыма и войны в Донбассе исследования украинского сегмента интернета показывали, что, несмотря на потерю существенной части русскоязычного населения страны до сих пор более трех четвертей всех запросов в укрнете делаются на русском языке.
Все так же подавляющее большинство жителей Украины предпочитает русский язык, что показывает искусственность всех попыток насильно насадить в стране украинский язык.