Еще в феврале лидер «Воплей Видоплясова» заявил, что не считает украинскими артистов, которые пишут песни на русском языке, а про Потапа уточнил, что общается только с той его половиной, что пишет и разговаривает по-украински.
«Мне приятно даже "половинкой" своей общаться с Олегом. Он общается с той половинкой, которая покрепче, с правым полушарием моего мозга. Сейчас люди пытаются как-то объяснить себе, что происходит. Олег пытался объяснить это так. Я его очень уважаю и люблю. Группа "Вопли Видоплясова" сделала для Украины невероятное, по сути, одна из первых запустила украинский шоу-бизнес», — ответил Скрипке Потап.
Он уточнил также, что не имеет проблем с переходом на другие языки и может говорить и работать на русском, английском, испанском и украинском. В качестве доказательства привел две новые песни продюсируемой им группы MOZGI.
Между тем, песни, которые Потапенко пишет для своей супруги певицы Насти Каменских — на русском языке, например, «Красная помада», вышедшая в конце 2020 года.