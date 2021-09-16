Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко ответил своему коллеге музыканту Олегу Скрипке на заявление о том, что тот не хочет общаться с его «русской половиной». Об этом 16 сентября написала газета «КП в Украине»

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«Мне приятно даже "половинкой" своей общаться с Олегом. Он общается с той половинкой, которая покрепче, с правым полушарием моего мозга. Сейчас люди пытаются как-то объяснить себе, что происходит. Олег пытался объяснить это так. Я его очень уважаю и люблю. Группа "Вопли Видоплясова" сделала для Украины невероятное, по сути, одна из первых запустила украинский шоу-бизнес», — ответил Скрипке Потап.

Он уточнил также, что не имеет проблем с переходом на другие языки и может говорить и работать на русском, английском, испанском и украинском. В качестве доказательства привел две новые песни продюсируемой им группы MOZGI.

Между тем, песни, которые Потапенко пишет для своей супруги певицы Насти Каменских — на русском языке, например, «Красная помада», вышедшая в конце 2020 года.