Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины соберется на заседание в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО

По информации СМИ, новые санкции будут введены против олигархов Олега Бахматюка, Константина Жеваго и Николая Лагуна.

Также, предположительно, рассматриваются санкции против директора Департамента банковского надзора Национального банка Украины Натальи Дегтяревой и первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой.

Глава СНБО Украины перешел на латиницу и совершил три ошибки в одном предложении © Facebook, Олексій Данілов

По итогам заседания планируется брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее эксперты и политики выражали озабоченность репрессивным характером действий Совбеза.

Так, политолог Руслан Бортник назвал введение санкций через Совет нацбезопасности «политическим, надправовым наказанием неугодных структур».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказывал о спорах с секретарем СНБО Даниловым по поводу широких полномочий Совета. По мнению Разумкова, СНБО не должен определять, кто входит в перечень олигархов.

Совбез также широко используется также как инструмент введения санкций против россиян. В ведомстве занимаются поиском лиц, якобы занимавшихся «насаждением российских нарративов»