По информации СМИ, новые санкции будут введены против олигархов Олега Бахматюка, Константина Жеваго и Николая Лагуна.
Также, предположительно, рассматриваются санкции против директора Департамента банковского надзора Национального банка Украины Натальи Дегтяревой и первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой.
Помимо применения новых санкций, на заседании будет рассмотрена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины и доклад председателя Государственной службы геологии и недр.
По итогам заседания планируется брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
Ранее эксперты и политики выражали озабоченность репрессивным характером действий Совбеза.
Так, политолог Руслан Бортник назвал введение санкций через Совет нацбезопасности «политическим, надправовым наказанием неугодных структур».
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказывал о спорах с секретарем СНБО Даниловым по поводу широких полномочий Совета. По мнению Разумкова, СНБО не должен определять, кто входит в перечень олигархов.
Совбез также широко используется также как инструмент введения санкций против россиян. В ведомстве занимаются поиском лиц, якобы занимавшихся «насаждением российских нарративов»