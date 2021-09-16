В начале сентября стартовал новый, пятый, сезон «Танцев со звездами», где выберут лучшего звездного танцовщика года. Раньше эту программу вела певица Тина Кароль, но она решила не продолжать эту работу, и на посту ее сменила ведущая Иванна Онофрийчук.
Шоудива уже успела поразить зрителей шоу нарядами, в основном она выбирает пышные вечерние платья. Онуфрийчук уже появлялась в кадре белом платье, похожем на свадебное и ярко-красном фатиновом наряде с вырезами по бокам.
«Прекрасные образы Нашей ведущей Иванны Онуфрийчук. Который тебе более нравится? С первого или иного эфира? Пиши в коментарях», — такая запись появилась на официальной странице программы, однако зрители шоу решили обсудить другое.
«Неприятная ведущая», «Не нравится как ведущая абсолютно», «Как ведущая — никакая!», «Мне она вообще не нравится», «Тина была лучше», — написали люди.
Сама Онуфрийчук, как и руководство канала пока никак не отреагировали на недовольство зрителей.