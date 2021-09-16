Новая ведущая украинского шоу «Танцы со звездами» Иванна Онофрийчук попала под критику поклонников программы уже после первых эфирова. Соответствующий пост появился на официальной странице передачи в Instagram 16 сентября

«Лебединое озеро» и чумной доктор: на Украине чиновники оригинально поздравили мэра © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк Тина Кароль, но она решила не продолжать эту работу, и на посту ее сменила ведущая Иванна Онофрийчук.

Шоудива уже успела поразить зрителей шоу нарядами, в основном она выбирает пышные вечерние платья. Онуфрийчук уже появлялась в кадре белом платье, похожем на свадебное и ярко-красном фатиновом наряде с вырезами по бокам.

«Прекрасные образы Нашей ведущей Иванны Онуфрийчук. Который тебе более нравится? С первого или иного эфира? Пиши в коментарях», — такая запись появилась на официальной странице программы, однако зрители шоу решили обсудить другое.

«Неприятная ведущая», «Не нравится как ведущая абсолютно», «Как ведущая — никакая!», «Мне она вообще не нравится», «Тина была лучше», — написали люди.

Сама Онуфрийчук, как и руководство канала пока никак не отреагировали на недовольство зрителей.