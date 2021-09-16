— Почему работа Тренина — это отклик на статью Путина о единстве русского и украинского народов?
- Разбор работы: должна ли Россия отказаться от Украины?
— Почему украинцев не существует отдельно от Украины?
— Почему "Русская весна" могла охватить большую часть Украины? В чем не прав Тренин;
— Почему Донбасс был одним из самых богатых регионов Украины?
Ранее руководитель московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин опубликовал статью об отношениях Москвы и Киева.
Ее главный тезис: «Значение Украины для России не столько в общественном мнении, сколько в представлении элит сильно завышено».
Как пишет Тренин, «главное для России в том, что для реализации важнейших российских национальных интересов в таких сферах, как государственная идентичность, национальная сплоченность, безопасность, экономическое развитие, Украина России не нужна».