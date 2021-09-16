Историк Александр Васильев и журналист Александр Чаленко в эфире Украина.ру проанализировали статью Дмитрия Тренина «Переоценка близости. Как России строить отношения с Украиной»

— Почему работа Тренина — это отклик на статью Путина о единстве русского и украинского народов?

«Корень зла». Во всем плохом на Украине виноваты Москва, Кремль и Путин © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

— Почему украинцев не существует отдельно от Украины?

— Почему "Русская весна" могла охватить большую часть Украины? В чем не прав Тренин;

— Почему Донбасс был одним из самых богатых регионов Украины?

Ранее руководитель московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин опубликовал статью об отношениях Москвы и Киева.

Ее главный тезис: «Значение Украины для России не столько в общественном мнении, сколько в представлении элит сильно завышено».

Как пишет Тренин, «главное для России в том, что для реализации важнейших российских национальных интересов в таких сферах, как государственная идентичность, национальная сплоченность, безопасность, экономическое развитие, Украина России не нужна».