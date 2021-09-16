Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев реализует «исключительно дружеское давление» на партнеров с целью не допустить запуска российского газопровода «Северный поток-2» («СП-2»). Слова главы ведомства 16 сентября прозвучали на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook

Кулеба возмутился поведением ООН и обещал пожаловаться «руководству» © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

«Мы будем продолжать переговоры, мы будем продолжать исключительно дружеское давление на партнеров. Потому что пора переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям. Тем более, что мы видим, что РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цены на газ, вводя эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита», — сказал министр.

По его мнению, пришло время действовать Германии и Соединенным Штатам, а Киев готов их поддержать, как и «другие страны Центральной Европы».

Со слов президента Украины Владимира Зеленского, во время его встречи с лидером США Джо Байденом две недели назад, в Вашингтоне ему пообещали конкретные шаги против газопровода. В Офисе президента заявили, что эти обещания «должны лечь на бумагу», однако этого так и не произошло.

«Северный поток-2» достроен, «Газпром» рапортует о завершении пуско-наладочных работ, но точная дата запуска газопровода пока не названа. По одной информации, первый газ в Германию будет доставлен уже в октябре, по другим — только в январе следующего года.

Запуск «СП-2», подчеркивают эксперты, обернется для Украины не только огромными бюджетными потерями, но и, вполне ожидаемо, энергетическим кризисом. Собственного газа в стране не хватает (газовые месторождения Украины по официальным данным истощены на 80%), от покупки российского отказались по политическим причинам, в итоге Киев приобретает то же российское топливо, но по ценам намного выше тех, что ему предлагал «Газпром».

В прошлый отопительный сезон на Украине уже разразился энергетический кризис, веерных отключений электричества удалось избежать только благодаря энергопомощи России и Белоруссии.

Однако позднее украинские власти запретили приобретать электроэнергию у «агрессора», так что ситуация может еще больше усугубиться.