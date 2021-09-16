Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на брифинге, где высказал свою позицию относительно реакции ООН на саммит «Крымская платформа». Трансляция 16 сентября велась на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook

«И пусть весь мир подождет»: Кулеба прервал брифинг из-за Зеленского © скриншот видео Facebook

«Это произошло по политическим причинам. Мы будем говорить с руководством о недопустимости такой ситуации», — заявил Кулеба.

Произошедшее, по его словам, говорит о состоянии дел внутри Организации Объединенных Наций и хорошо иллюстрирует отсутствие у нее понимания своей роли в мире.

На этом комментарий министра оборвался из-за звонка президента Владимира Зеленского.

Ранее в Киеве прошел инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос «возвращения» Украине контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.