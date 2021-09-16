Кулеба отметил, что приглашение отправить на «Крымскую платформу» своего представителя в ООН поступало, однако было фактически проигнорировано, что министр считает неправильным.
«Это произошло по политическим причинам. Мы будем говорить с руководством о недопустимости такой ситуации», — заявил Кулеба.
Произошедшее, по его словам, говорит о состоянии дел внутри Организации Объединенных Наций и хорошо иллюстрирует отсутствие у нее понимания своей роли в мире.
На этом комментарий министра оборвался из-за звонка президента Владимира Зеленского.
Ранее в Киеве прошел инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос «возвращения» Украине контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.