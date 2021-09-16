В начале сентября мэру Черноморска Одесской области Василию Гуляеву исполнилось 58 лет. Подчиненные решили прямо на работе подарить ему «Лебединое озеро». Возможно, широкая общественность так бы об этом и не узнала, если бы видео действа не появилось 16 сентября на сайте «ГлавРеда»

«Vip-косметолог»: скуластая блогерша из Киева показала как делает уколы красоты в общественной уборной © Анастасия Покрищук/Инстаграм

«Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и все будет не очень хорошо. Потому что ливневки, канализации, подвалы — это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней», — произнес голос, перед появлением в сессионном зале балерины.

Главную роль исполнила начальник управления культуры Юлия Кристанова. Позже к ней присоединился «Чумной доктор». Этот персонаж пытался сражаться с именинником, вызывал его на дуэль, но победить, по задумке сценария, не смог и был повергнут мэром.