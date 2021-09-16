Подарком оказалась авторская балетная постановка «Лебединого озера».
«Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и все будет не очень хорошо. Потому что ливневки, канализации, подвалы — это все мои темные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрет сегодня последней», — произнес голос, перед появлением в сессионном зале балерины.
Главную роль исполнила начальник управления культуры Юлия Кристанова. Позже к ней присоединился «Чумной доктор». Этот персонаж пытался сражаться с именинником, вызывал его на дуэль, но победить, по задумке сценария, не смог и был повергнут мэром.