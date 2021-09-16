«Решили немного продлить лето и спонтанно махнули в Турцию», — написала артистка.
Она показала южные танцы под дождем, которые устроила на курорте, утреннюю морскую рыбалку, где наловила с мужем барабали, местную шаурму, съеденную звездной парой на обед, и конечно, номер в отеле.
Судя по тегу в публикации, отдыхают «Русалка» и ее муж-стриптизер в отеле под названием KIRMAN BELAZUR HOTEL RESORT & SPA 5*.
«Номер какой-то простенький…», «Обычный номер, для Наташи дешево», «Показуха одна. Одним словом, артисты», «Клоуны 6-го разряда», «Какая пошлость, типа два влюбленных, а сколько рогов другу сделали», «Больше похоже на клубок змей», «Аха, правильно, денег НТВ заплатили, можно и гульнуть», — отреагировали подписчики певицы.
Королева и Тарзан действительно пару дней назад приняли участие в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион», вторая часть программы должна выйти в ближайшую субботу, 18 сентября, где исполнительница обещала рассказать о себе то, что еще никто не знает.